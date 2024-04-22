Tapu sahibi olanlar dikkat! Tapu işlerinde yeni dönem geliyor… Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiren yeni dönem yaklaşıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı düğmeye bastı bu yılın sonunda devreye girmesi beklenen uygulama tapu sistemini baştan aşağı değiştirecek. İşte, yeni sistem…

ensonhaber.com

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tapu işlemleri ile ilgili yepyeni bir uygulama işin düğmeye bastı. Bu yılın sonlarında uygulanmaya başlayacak yeni sistem ile birlikte artık süreçler kişi ve mekana bağlı olmayacak.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce 2024 yılı sonunda devreye alınması tapu işlem süreçlerini kişi ve mekana bağlı olmadan çözmeyi amaçlayan "Türkiye Tapu" tapu sistemini yeni baştan yazacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu işlemlerinin hızlandırılması amacıyla yapılan bu uygulama tüm tapu sahibi olan kişileri yakından ilgilendiriyor.

Tapuda dijitalleşme..

Uygulamaya geçecek “Türkiye Tapu” uygulamasıyla vatandaşların fiziki ortama gerek duymadan her türlü tapu işlemlerini güvenli bir şekilde internet üzerinden gerçekleştirebileceği WebTapu uygulaması hayata geçirildi.

Söz konusu uygulamayla birlikte, tapu işlemlerinde şeffaflık ve güvenlik standartlarının artırılması tahmin ediliyor. Uygulamanın hayata geçmesiyle tapu işlem süreçleri de personelin çevrimiçi işlemleriyle çok daha hızlı bir şekilde yapılacak.

Türkiye Tapu uygulamasını kullanacak olan vatandaşlardan mobil veya elektronik imza talep edilecek. Bu sayede tapu işlem süreçlerini kişi ve mekana bağlı kalmadan gerçekleştirilecek.

Türkiye Tapu uygulaması ile, tapu işlemlerinin sorgulanması, harç bedeli hesaplanması, başvuru yapılması, iptal ve devir işlemlerinin tamamlanması gibi süreçler uygulama üzerinden yönetilebilecek.