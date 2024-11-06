Tapu sahipleri dikkat! 1 Ocak’tan sonra tamamen geçersiz oluyor...

Haber Merkezi

Tapu sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir karar gündeme bomba gibi düştü. Tapuda yapılacak tüm işlemler 1 Ocak 2025 itibari ile o olmadan yapılmayacak.

Uzun yıllardır birçok yerde geçerliliğini yitiren o belgeler hali hazırda tapuda gerekli tüm işlemlerin yapılabiliyordu.

Ancak Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı yeni döneme ilişkin yaptığı açıklamalar ile 1 Ocak 2025 itibari ile tapu işlemlerinde geçersiz olacak belgenin değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

TAPUDA TAMAMEN GEÇERSİZ OLACAK!

Tapuda dairelerinde yapılacak olan tüm işlemlerde 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı nüfus cüzdanı yerine yeni T.C. kimlik kartlarının kullanılması zorunlu hale getirilecek.

Konuya ilişkin olarak açıklamalarda bulunan uzman isim Özelmacıklı ise yaptığı açıklamada, "Resmi senet ve tescil istem belgelerinde, istemde bulunan ile hak sahibinin aynı kişi olup olmadığının tespitinin daha sağlıklı, etkin ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi amacıyla tapu müdürlüklerinde 01.01.2025 tarihinden itibaren sadece yeni T.C. kimlik kartlarının ibrazı ile işlem yapılabilecek." ifadelerine değindi.