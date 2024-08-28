Tapuda o şart kalkıyor! Miras paylaşımında yeni dönem! Yapılan düzenlemelerle birlikte, miras paylarının kardeşlere devredilmesi artık daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleşecek. İşte yeni düzenlemenin detayları...

Haber Merkezi

Miras hukuku kapsamında önemli yenilikler getirildi. Yapılan düzenlemelerle birlikte, miras paylarının kardeşlere devredilmesi artık daha hızlı bir süreç olarak uygulanacak.

Bu değişiklik, mirasçılar arasındaki hukuki işlemlerin hızını artıracak ve mirasın paylaşımında daha etkin bir çözüm sağlayacak.

Baba ve diğer aile büyüklerinden kalan miraslarla ilgili olarak da önemli bir yenilik söz konusu. Artık miras paylarının kardeşler arasında devri, daha kısa sürede gerçekleştirilebilecek.

Kardeşler arasında miras paylaşımı konusunda yaşanan anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak amacıyla getirilen düzenleme ile artık yazılı olarak yapılan anlaşmalar geçerli olacak.

Karşılıklı olarak imzalanan anlaşmaların noter onaylı olmasına gerek kalmayacak, bu da miras paylaşımlarını hızlandıracak.

Hisseli tapu almak isteyen vatandaşlar için, Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri tamamlandıktan sonra, sınırlar belirlenecek ve parseller belirlenecek. Bu süreç, hisseli tapu sahiplerine daha şeffaf bir satın alma süreci sunacak.

Miras kalan bir evin kardeşlere devri için artık yazılı bir sözleşme yeterli olacak. Hisseli tapuların satışında ise, hissedarların ortak karar vermesi ve tapu devri işlemlerine bizzat katılması gerekecek.

Ayrıca, hissedarlar tüm işlemleri bir avukat aracılığıyla yürütebilecek ve vekâlet verme imkânından da faydalanabilecekler.

Satış işlemlerinden sonra, hisse sahiplerine düşen paylar ödenecek ve tapuda tüm hisse sahiplerinin hazır bulunması, işlemlerin sorunsuz tamamlanması açısından kritik bir önem taşıyacak.

Hisseli tapu devriyle ilgili yeni düzenlemeler, miras işlemlerini daha etkili ve hızlı hale getirmeyi hedefliyor.