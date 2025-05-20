Tapuda sistem değişti! Artık o olmadan satış yapılmayacak

Haber Merkezi

Son zamanlarda artan dolandırıcılıkların önüne geçmek adına Adalet Bakanlığı tarafından dikkat çekici bir adım atıldı.

Noter işlemlerinde güvenliği artırmak için atılan bu adımla birlikte tapu sahipleri için yeni bir uygulamaya devreye alınıyor.

Noter mühürleriyle gerçekleştirilen arsa ve daire satışlarının mağduriyet yaratması nedeniyle atılan adım kapsamında karekod uygulaması zorunlu hale getiriliyor.

81 İL GENELİNDE UYGULANACAK!

2023 yılında yürürlüğe giren ve taşınmaz satışlarına noterden işlem kolaylığı sağlayan düzenleme nedeniyle ortaya çıkan dolandırıcılıkların önüne geçmek adına 81 ilde devreye girecek karekod uygulamasıyla birlikte artık karekodu olmayan satın yapamayacak.

Yeni uygulamayla birlikte noterlerde hazırlanan belgelerde karekod yer alması zorunlu olacak. Bu sistem sayesinde, tapu ve taşınmaz satış işlemlerinde hem alıcı hem de satıcı tarafın kimlik doğrulaması daha sağlıklı yapılabilecek ve işlemler sahteciliğe karşı güvence altına alınacak.