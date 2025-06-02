Tapu'da yeni dönem resmen başlıyor: İşlemler anında gerçekleşecek

Haber Merkezi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli, tapu işlemlerinde dijitalleşmeyi hızlandıracak önemli projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Gedikli, “3 Boyutlu Şehir Modelleri” projesiyle tapu kayıtları ile kadastro verilerinin entegre edilerek şehirlerin tüm yapı envanterinin dijital ikizinin altyapısıyla birlikte oluşturulacağını söyledi.

Bu yenilik sayesinde, şehirlerin fiziksel yapıları dijital ortamda birebir temsil edilecek ve tapu işlemleri daha hızlı, güvenilir ve şeffaf hale gelecek.

Proje, gayrimenkul sektöründeki veri yönetimini kolaylaştırırken şehir planlaması ve kentsel gelişim çalışmalarına da büyük katkı sağlayacak.

Hakan Gedikli, dijital dönüşümün Türkiye’nin akıllı şehir vizyonunun önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, bu tür projelerin vatandaşlara daha etkin hizmet sunulmasında kritik rol oynayacağını belirtti.

HER DETAY DİJİTALDE KAYIT ALTINDA OLACAK

Gedikli, 3 Boyutlu Şehir Modeli kapsamında alan, bölge, bina ve bağımsız bölümlerin sayısal modellerinin oluşturulacağını vurguladı.

Değer Bilgi Merkezi ile her bağımsız bölümün cephesi, yönü, metrekaresi ve oda sayısı gibi detayların dijital ortamda kayıt altına alınacağını söyledi.

DEĞERLEME ARTIK ÇOK DAHA HIZLI VE ŞEFFAF

Projenin en önemli aşamalarından biri olan Değer Bilgi Merkezi’nde, özel sektör ve değerleme kuruluşlarının katkılarıyla sokak, cadde ve mahalle bazında metrekare birim fiyatları toplanacak.

Bu veriler yapay zeka destekli algoritmalarla işlenerek taşınmaz değerleri saniyeler içinde oluşturulacak. Gedikli, vatandaşların taşınmaz alım-satımında ya da bilgi edinirken tek tıkla doğru ve güncel verilere ulaşabileceğini ifade etti.

RİSKLİ YAPILAR VE TESCİL EDİLMEMİŞ ALANLAR ARTIK GÖRÜLEBİLECEK

İstanbul başta olmak üzere riskli yapıların tespiti de yeni sistemin önemli özelliklerinden biri olacak.

Gedikli, 2026’nın ilk çeyreğinde İstanbul’da başlayacak uygulamanın 2027’nin ortasına kadar tüm Türkiye’de hayata geçirilmesinin planlandığını açıkladı.

Sistem, 1999 öncesi yapılan yapılar ve riskli alanlar hakkında mahalle düzeyinde detaylı sorgulama imkanı sunacak.

Ayrıca halen tescillenmemiş alanların da kayıt altına alınarak planlama kararlarına göre değerlendirileceği belirtildi.

Koruma alanları, tarım, turizm veya sanayi bölgeleri olarak ayrılacak alanların ekonomik potansiyellerine göre yönetileceğini aktaran Gedikli, bu projelerle tapu işlemlerinin daha verimli, hızlı ve güvenilir hale geleceğini söyledi. Ayrıca veri oluşturma sürecinde yapay zekadan destek alınacağı bilgisini verdi.