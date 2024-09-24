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Tarhana çorbasına bir kaşık ekleyin, hem lezzetini hem şifasını arttırın...

Tarhana çorbasına bir kaşık ekleyin, hem lezzetini hem şifasını arttırın... Kış aylarında en çok tüketilen çorbaların arasında yer alan tarhana çorbası sağlık açısından birçok fayda içeriyor. Tarhana çorbası yaparken içerisine ondan katacağınız 1 kaşık adeta şifa deposu oluyor.