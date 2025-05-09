Tarih belli oldu! 2025 Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen 2025 bursluluk sınavı 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirildi.
Sınava giren adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla beklemeye başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak sınav sonuçlarının hangi tarihte duyurulacağı son günlerde sık sık araştırılıyor.
Büyük bir merakla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyenlerin araştırdığı o tarih belli oldu.
Peki 2025 Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merakla beklenen o tarih..
Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
2025 bursluluk sınavı sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 30 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak.
Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın sonuç açıklama ekranı üzerinden öğrencilere duyurulacak.