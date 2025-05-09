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Tarih belli oldu! 2025 Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tarih belli oldu! 2025 Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 bursluluk sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu gündemde yer alıyor. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte merakla beklenen o tarih..