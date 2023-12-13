Tarih belli oldu! Eminöü’ne girş artık ücretli! İstanbul’da ki trafiği azaltmayı amaçlayan İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı’nın (SKUP) tanıtımı yapıldı. Plan kapsamında yapılacak olan yeniliklerle birlikte Eminönü’ne girişler ücretli olacak.

ensonhaber.com

İstanbul’un senelerden beri süregelen en büyük problemi trafik. İster özel araç ister toplu ulaşım araçları kullanılsın bir yerden bir yer gitmek saatlere mal oluyor.

Milliyeti’in haberine göre, İstanbul’un bir türlü çare bulunamayan trafik sorununun üzerinde durulan bir toplantı yapıdı. Toplantıda, insan ve çevre odaklı yapılan, İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı’nın (SKUP) tanıtımı yapıldı.

Toplantıda AB Türkiye Büuükelçisi Nikolas Mayer-Landrut, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı AB Dış İlişkiler Genel Müdürü Burak Aykan yer aldı.

Peki SKUP’un detayları ne şekilde…

İstanbul’un trafik sorununu merkez alan SKUP ile birlikte trafik sıkışıklığını önlemek adına “tıkanıklık fiyatlandırması” sistemi uygulanacak.

Bu sistemle birlikte belirli bir bölgeye özel otomobil ile girmek isteyen kişilerden ücret alınacak. Sistemin uygulanmaya başlayacağı ilk pilot bölge ise Eminönü oldu.

Ayrıca SKUP kapsamında özel otopark sistemide devreye girecek. İstanbullular mahallelerdeki özel otoparkları kullanabilcek. Kendi mahallesinde bulunan otoparkı kullanan kişiler ise daha düşük park ücreti ödeyecek.

SKUP ile amaçlanan hedef...

Projenin hayata geçirilmesiyle kentte “zirve saatte” trafik yoğunluğunun azaltılması 2030 yılında yüzde 10,1 olarak hedefleniyor. Ayrıca hedef, 2040 yılında ise 12,8 oranını bulabilir.