Tarih belli oldu! iPhone 17 ne zaman çıkacak? İşte yanıtı...

Apple lansman tarihi ve iPhone 17'nin ne zaman çıkacağı teknoloji severlerin gündeminde yer alıyor.

Her yıl yeni bir model çıkararak teknoloji severleri heyecanlandıran Apple'ın yeni serisi iPhone 17'nin lansman tarihi merak uyandırdı.

iPhone 17 serisinin, iPhone 17, iPhone 17 Air (veya Slim), iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max olmak üzere dört farklı modelle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Peki, iPhone 17 piyasaya ne zaman çıkacak? İşte iPhone 17'nin çıkış tarihi hakkında merak edilenler..

iPhone 17 ne zaman çıkacak?

iPhone 17 serisinin çıkış tarihi Apple tarafından resmen duyuruldu. Yeni modellerin tanıtımı için 9 Eylül 2025 tarihinde "Awe Dropping" başlıklı bir etkinlik düzenlenecek. Etkinlik Türkiye saatiyle 22:30'da başlayacak.

Lansman Takvimi

9 Eylül 2025: Apple etkinliği ve iPhone 17 tanıtımı

12 Eylül 2025: Ön siparişlerin başlaması

19 Eylül 2025: Küresel satışların başlaması

Türkiye'de satış: Eylül sonu veya Ekim başı