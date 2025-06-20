Tarih belli oldu: LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih büyük bir merakla bekleniyor.
Sınava giren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Aileler ve öğrenciler sınav sonuçlarını öğrenmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklamayı bekliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
Peki LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı o tarih...
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 LGS sınav sonuçları 11 Temmuz 2025 Cuma günü açıklanacak. Öğrenciler "www.meb.gov.tr" sitesi üzerinden sınav sonuçlarına erişebilecekler.