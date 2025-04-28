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Tarih yazmaya son 90 dakika! Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı hangi kanalda?

Tarih yazmaya son 90 dakika! Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı hangi kanalda? Trabzonspor U19 Takımı’nın UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona U19 takımı ile oynayacağı karşılaşma için geri sayım başladı. İşte dev maçın bilgileri..