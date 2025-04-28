Tarih yazmaya son 90 dakika! Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı hangi kanalda?

UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Avusturya'nın Salzburg takımını 2-1 mağlup eden Trabzonspor U19 takımı finale yükseldi.
Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi finalinde İspanyol takımı Barcelona U19 ile karşılaşacak.
Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan Colovray Spor Merkezi’nde oynanacak.
Futbolseverler Trabzonspor U19 Takımı ile Barcelona U19 takımı arasında oynanacak maç hakkında aramalarına hız verdi.
Peki, Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın merak edilenleri...
Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı ne zaman?
Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı 28 Nisan Pazartesi günü saat 19:00'da oynanacak.
Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.