Tarihin en pahalı kadroları sahaya çıkacak! İşte, dev derbinin dudak uçuklatan kadro değerleri

Trendyol Süper Lig’inde şampiyonluk yarışında kıyasıya rekabet devam ediyorken bugün oynanacak büyük derbi için nefesler tutulmuş durumda.
Lig’in 25. haftasında karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Fenerbahçe'nin derbisi daha oynanmadan futbol tarihine geçmeyi başardı.
Türkiye’de futbol tarihinin en pahalı maçı olarak kayıtlara geçecek olan maçta Süper Lig devlerinin kadro değerleri şaşkına çevirdi.
Rams Park'ta karşılaşacak iki takımın toplam kadro değeri 519.23 milyon Euro’ya ulaşarak bir rekora imza attı. Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek 10 oyuncusundan 9'u bu iki takımda forma giyeceği maçta futbolcular değerleriyle dudak uçuklattı.
LİG’İN EN PAHALI MAÇI OLACAK
Transfermarkt verilerine göre Galatasaray, 277.23 milyon Euro ile Süper Lig'in en değerli kadrosuna sahipken Fenerbahçe ise 242 milyon Euro ile ikinci sırada bulunuyor.
İki ezeli rakip kadro değerleriyle ağızları açık bırakmayı başarırken bakın bu akşam oynanacak olan maçta forma giymeye hazırlanan futbolcuların piyasa değerleri en yüksek olanlar kimlermiş.
Victor Osimhen - 75 milyon euro
Gabriel Sara - 23 milyon euro
Youssef En-Nesyri - 22 milyon euro
Sofyan Amrabat - 22 milyon euro
Barış Alper Yılmaz - 20 milyon euro
Davinson Sánchez - 19 milyon euro
Allan Saint-Maximin - 17 milyon euro
Sebastian Szymański - 17 milyon euro
Lucas Torreira - 15 milyon euro
Milan Skriniar - 15 milyon euro