Tarihin en pahalı kadroları sahaya çıkacak! İşte, dev derbinin dudak uçuklatan kadro değerleri

Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig’inde şampiyonluk yarışında kıyasıya rekabet devam ediyorken bugün oynanacak büyük derbi için nefesler tutulmuş durumda.

Lig’in 25. haftasında karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Fenerbahçe'nin derbisi daha oynanmadan futbol tarihine geçmeyi başardı.

Türkiye’de futbol tarihinin en pahalı maçı olarak kayıtlara geçecek olan maçta Süper Lig devlerinin kadro değerleri şaşkına çevirdi.

Rams Park'ta karşılaşacak iki takımın toplam kadro değeri 519.23 milyon Euro’ya ulaşarak bir rekora imza attı. Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek 10 oyuncusundan 9'u bu iki takımda forma giyeceği maçta futbolcular değerleriyle dudak uçuklattı.

LİG’İN EN PAHALI MAÇI OLACAK

Transfermarkt verilerine göre Galatasaray, 277.23 milyon Euro ile Süper Lig'in en değerli kadrosuna sahipken Fenerbahçe ise 242 milyon Euro ile ikinci sırada bulunuyor.

İki ezeli rakip kadro değerleriyle ağızları açık bırakmayı başarırken bakın bu akşam oynanacak olan maçta forma giymeye hazırlanan futbolcuların piyasa değerleri en yüksek olanlar kimlermiş.

Victor Osimhen - 75 milyon euro

Gabriel Sara - 23 milyon euro

Youssef En-Nesyri - 22 milyon euro

Sofyan Amrabat - 22 milyon euro

Barış Alper Yılmaz - 20 milyon euro

Davinson Sánchez - 19 milyon euro

Allan Saint-Maximin - 17 milyon euro

Sebastian Szymański - 17 milyon euro

Lucas Torreira - 15 milyon euro

Milan Skriniar - 15 milyon euro