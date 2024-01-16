Tarihte bir ilk! Hava Kuvvetleri pilotu güzellik kraliçesi seçildi… ABD Hava Kuvvetleri’nde görev yapan Teğmen Madison Marsh tarihe geçti. Hem Hava Kuvvetleri’nde pilotluk yapıyor hem de güzellik kraliçesi…

ensonhaber.com

22 yaşındaki Teğmen Madison Marsh, ABD Hava Kuvvetleri'nde görev yaparken, Orlando'da düzenlenen Miss America güzellik yarışmasında zafer elde etti.

51 katılımcının yer aldığı yarışmada birinci olan Marsh, ABD ordusunda aktif görev yapan ilk güzellik kraliçesi olarak tarihe geçti.

Aynı zamanda, Harvard Kennedy School'da kamu politikaları alanında yüksek lisans yapan Marsh, yarışmada yaptığı konuşmada, "Hayatımın iki farklı yönünü bir araya getirmek inanılmaz bir deneyim. Umarım, bu herkese kendilerini sınırlamamaları gerektiğini hatırlatır" sözlerine değindi.

Kadınlar için bir dönüm noktası...

Yarışmanın tartışma bölümünde Amerika'daki uyuşturucu kullanımıyla ilgili konuşan Marsh, annesinin pankreas kanseriyle mücadelesini de dile getirdi.

Marsh, "Annem pankreas kanseriyle savaşırken, uyuşturucu ve alkol gibi bağımlılıklarla mücadele etti. Bu deneyimden, bağımlılıklarla mücadele eden herkese yardım etmek için elimden geleni yapmak istediğimi öğrendim" dedi.

Marsh, Miss America 2024 olarak bir yıllık süre boyunca ABD'yi temsil edecek.

Marsh'ın elde ettiği bu başarı, ABD'de kadınlar için önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

ABD Hava Kuvvetleri tebrik etti…

Marsh’ın bu başarısı için ABD Hava Kuvvetleri de bir tebrik mesajı yayınladı. Yayınlanan tebrik mesajında, "Az önce Miss America 2024 tacını takan #Airman, 2. Teğmen Madison Marsh, nam-ı diğer Miss Colorado'yu tebrik ediyoruz! Marsh bu unvanı kazanan ilk aktif görevdeki askerdir" ifadeleri yer aldı.