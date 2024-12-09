Tarihte ilk kez uygulanacak! Dolar alımlarında yeni uygulama başladı

Haber Merkezi

Son zamanlarda dolaşıma sokulan sahte dolar paniği nedeniyle döviz büroları ve bankalar tarafından alından çeşitli önlemler gündemin nabzını tutuyor.

Sıkı tedbirlerin alınmasına neden olan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotlar nedeniyle ATM ve para sayma makinelerinin sistemlerinde de güncellemeye gidildi.

Beyanla dolar alımı yapılması, basım tarihinin 2009 yılından önce olan banknotların alımının durdurulması gibi önlemler gündemdeki yerini korurken bu kez döviz piyasasının merkezi olarak kabul edilen Kapalıçarşı’da uygulanmaya başlayan uygulama şaşırttı.

SİGORTA KOMİSYONU KESİLİYOR!

Döviz piyasasının merkezi Kapalıçarşı’da geçtiğimiz haftalarda gündemin nabzını tutan sahte dolar paniği piyasanın durağanlaşmasına neden olmuştu.

Ancak banka ve döviz bürolarında alınan önlemlerin yanına bir de Kapalıçarşı’da uygulanmaya başlayan 'sigorta komisyonu’ uygulaması eklendi.

Kapalıçarşı’da yer alan birçok döviz bürosu, 50 ve 100 dolarlık banknotları kabul etmeye başlamış olsa da, bu işlemler için komisyon talep etmeye başladı. Sahte banknotların riskine karşı alınan bu önlem, Türkiye tarihinde ilk kez uygulanıyor.

Komisyon ücretleri ise banknotların değerine göre değişiklik gösteriyor. 50 dolarlık banknotlar için 1,5 dolar, 100 dolarlık banknotlar için ise 3 dolar kesinti yapılıyor.