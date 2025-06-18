Tarım Kredi 2 lt zeytinyağı fiyatını dibe çekti: 23 Haziran’a kadar geçerli…

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Tarım Kredi Market, 17-23 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı.

Vatandaşların bütçesini korumaya yönelik olarak hazırlanan kampanyalar, geniş ürün yelpazesiyle ekonomik alışveriş fırsatları sunmaya devam ediyor.

Her hafta yenilenen indirimlerle Tarım Kredi Market, hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürün arayan tüketicilerin ilk tercihi olmayı sürdürüyor.

Yeni katalogda temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, atıştırmalıklardan süt ürünlerine kadar pek çok üründe cazip fiyatlar yer alıyor.

Ekonomik alışveriş yapmak isteyenler, 17-23 Haziran tarihleri arasında en yakın Tarım Kredi Market şubesine uğrayarak bu fırsatlardan yararlanabilir.

İşte Tarım Kredi 17-23 Haziran indirim kataloğu: