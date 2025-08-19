Tarım Kredi'de 19-25 Ağustos 2025: Bonfile 187.90 TL, kaşar 119.90 TL, tereyağı 87.90 TL...

Tarım Kredi Kooperatif Market, vatandaşlara uygun fiyatlı alışveriş imkânı sunmaya devam ediyor.

Her hafta düzenlenen kampanyalarla gıda ve temizlik ürünlerinde cazip indirimler yapılırken, 12-18 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak yeni fırsatlar da açıklandı.

Bu hafta et ve süt ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok kategoride fiyatlar dibe indi.

Özellikle tavuk, süt, peynir, yağ ve temel ihtiyaç ürünlerinde yapılan indirimler vatandaşın dikkatini çekti.

Güncel afişlerde yer alan kampanyalar, bütçesini düşünen aileler için önemli avantajlar sağlıyor.

İşte Tarım Kredi Market 19-25 Ağustos güncel indirimli ürün afişleri…