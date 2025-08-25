Abone ol: Google News

Aktüel ürün yelpazesi ile müşteri memnuniyetini yakalayan Tarım Kredi Kooperatif Market, öğrencilere de hitap ediyor. Okul alışverişine yönelik malzemeleri satışa sunan market, fiyat olarak velileri de sevindiriyor. İşte, Tarım Kredi'de kırtasiye alışverişi...

Yayınlama Tarihi: 25.08.2025 11:02
Tarım Kredi'de okula dönüş 2025! Kırtasiye malzemeleri geldi: İşte fiyatları...

Aktüel ürün yelpazesi ile müşteri memnuniyetini hedefleyen Tarım Kredi Kooperatif Market, yalnızca günlük ihtiyaçlar değil, okul alışverişi konusunda da ailelerin tercihi oluyor.

Kaliteli ve uygun fiyatlı kırtasiye ürünleri ile öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayan market, velilerin bütçesine de katkı sağlıyor.

Defterden kaleme, çantadan boya setine kadar pek çok ürün, Tarım Kredi'deki raflarında yerini aldı.

Öğrenciler için tasarlanan ürünler arasında renkli defterler, kalemler, silgiler, dosyalar, boya setleri ve çantalar öne çıkıyor.

İşte Kooperatif Market'te okul malzemeleri...

