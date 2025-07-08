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Tarım Kredi’den büyük yağ kampanyası: İşte 1 lt ayçiçek ve zeytinyağı fiyatları…

Tarım Kredi, 8-14 Temmuz tarihli indirim kataloğunu yayımladı. Bu hafta yağ çeşitleri, atıştırmalık ve gıdada dev indirimler alıcıları bekliyor. İşte Tarım Kredi 8-14 Temmuz aktüel katalog…

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Tarım Kredi’den büyük yağ kampanyası: İşte 1 lt ayçiçek ve zeytinyağı fiyatları…

Tarım Kredi, 8-14 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim kataloğunu duyurdu.

Haftanın kampanyasında özellikle yağ çeşitleri, atıştırmalıklar ve temel gıda ürünlerinde dikkat çekici fiyat avantajları yer alıyor.

Mutfağın vazgeçilmezi olan zeytinyağı ve ayçiçek yağı, bu hafta Tarım Kredi marketlerinde oldukça uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.

Sadece yağlarla sınırlı kalmayan indirimlerde, çay, hazır gıda, tavuk, kıyma, sucuk ve sosis gibi ürünlerde de fiyat avantajı sağlanıyor.

Ayrıca deterjan ve kişisel bakım ürünlerinde de büyük indirimler bulunuyor.

İşte Tarım Kredi 8-14 Temmuz indirim kataloğu:

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