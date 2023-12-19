Tarım ve Orman Bakanlığı 7158 personel alımı yapacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı'na 7158 personel alımı gerçekleştirilecek. İşte detaylar..

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlığa personel alımı yapılacağını açıkladı.

İbrahim Yumaklı, bakanlığa 7158 personel alımı yapılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı personel alımı hakkında yaptığı açıklamada, "982'si ziraat mühendisi olmak üzere 1422 mühendis; ayrıca veteriner hekim, destek personeli, büro personeli, tarım işçisi ve diğer unvanlarda 5 bin 736 olmak üzere 7 bin 158 personel alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.

Bu açıklamanın ardından personel alımı hakkında aramalar hız kazandı. Personel alımı başvuru şartları ve tarihleri araştırılmaya başladı.

Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak ve başvuru şartları nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımının ne zaman yapılacağı ve başvuru şartları henüz belli olmadı. Konu hakkında resmi açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.