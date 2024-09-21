Taşınması kolay, fiyatı olay! A101 ucuza ev satıyor... İşte fiyatı A101’den ev mi alınır demeyin, bu fırsat kaçmaz! Türkiye'nin en sevilen zincir marketlerinden A101, bu kez uygun fiyatlı taşınabilir ev satıyor. İşte fiyatı ve özellikleri…

Haber Merkezi

A101 yine yaptı yapacağını!

Teknoloji ürünleriyle adından sıkça söz ettiren A101, bu sefer hepimizi şaşırtacak bir ürünle karşımızda.

ESCAMP 6500 Flat Tiny House, 26 Eylül itibarıyla A101 raflarında yerini alacak.

Küçük ama oldukça kullanışlı olan bu taşınabilir ev, hem uygun fiyatı hem de pratikliği ile dikkat çekiyor.

Üstelik vade farksız tam 12 ay taksit imkanı sunuyor. İşte ESCAMP 6500 Flat Tiny House fiyatı ve özellikleri...

ESCAMP 6500 FLAT TINY HOUSE ÖZELLİKLERİ

Bu hafta A101'e gelecek olan Tiny House fiyatı 449.000 TL'den satışa sunulacak. 12 ay taksit imkanı verilecek. İşte özellikleri;

Dış ölçü

Uzunluk: ~650 cm, Derinlik: ~255 cm, Yükseklik: ~250 cm

İç ölçü

Uzunluk: ~636 cm, Derinlik: ~235 cm, Yükseklik: ~244 cm

Yaşam alanı: ~16 m² (1+1)

Konaklama kapasitesi: 2+1 yetişkin

Dingil ve kaplin taşıma kapasitesi: SCHLEGL 1400 kg kapasiteli (2 adet) torsiyon frenli dingiller

SCHLEGL 2700 kg kapasiteli çeki oku (V model)

Kriko orta borulu ön teker ~60 mm’lik

185 R14 C tip lastik – 5.00*14 66/112 5 bijon sac jant

Ruhsat özellikleri: O2 belgeli ve plakalı

Taşıyıcı sistem modüller: Endüstriyel boyalı, güçlendirilmiş şasi (şasiler kutu profil karkastan oluşmaktadır)

Çatı: CTP kompozit panel teknolojisi

Dış cephe: Kompozit sandviç panel (ısı yalıtımı için üretilmiş, ~60 mm’lik her iki yüzü boyalı galvaniz sac kaplı), JOTUN grenli hazır dekoratif kaplama

İç cephe: AGT Duvar Paneli, frezelenmiş üstün yoğunluklu MDF ile üretilen duvar kaplama modelleri ısı, nem ve ses yalıtımı özelliklerinin yanı sıra EO, EPD, FSC sertifikalarına sahiptir.AG Polimer paneller E0 düşük emisyon değerinde ve sıfır atık politikası ile üretilmektedir.

Zemin kaplama: 32. sınıf laminant parke, antibakteriyel kaplama, anti alerjik, %90 ahşap bazlı kompozitlerden oluşmaktadır.

Doğrama sistemi: PVC cephe sistemi/Isıcam O2 belgeli

Mutfak&banyo mobilya: Su ve neme dayanıklı Lam 1. sınıf vitrifiye ürünleri

Isıtma ve soğutma sistemi: 1 adet ani su ısıtıcı altyapı tesisatı

Havalandırma sistemi: Vasistas pencere

Elektrik sistemi: NYM kablo

20 amper ve 32 amperden oluşan 24’lü sigorta kutusu ve kaçak akım rölesi

2 yıl garantili