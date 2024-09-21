Taşınması kolay, fiyatı olay! A101 ucuza ev satıyor... İşte fiyatı

A101 yine yaptı yapacağını!
Teknoloji ürünleriyle adından sıkça söz ettiren A101, bu sefer hepimizi şaşırtacak bir ürünle karşımızda.
ESCAMP 6500 Flat Tiny House, 26 Eylül itibarıyla A101 raflarında yerini alacak.
Küçük ama oldukça kullanışlı olan bu taşınabilir ev, hem uygun fiyatı hem de pratikliği ile dikkat çekiyor.
Üstelik vade farksız tam 12 ay taksit imkanı sunuyor. İşte ESCAMP 6500 Flat Tiny House fiyatı ve özellikleri...
ESCAMP 6500 FLAT TINY HOUSE ÖZELLİKLERİ
Bu hafta A101'e gelecek olan Tiny House fiyatı 449.000 TL'den satışa sunulacak. 12 ay taksit imkanı verilecek. İşte özellikleri;
Dış ölçü
Uzunluk: ~650 cm, Derinlik: ~255 cm, Yükseklik: ~250 cm
İç ölçü
Uzunluk: ~636 cm, Derinlik: ~235 cm, Yükseklik: ~244 cm
Yaşam alanı: ~16 m² (1+1)
Konaklama kapasitesi: 2+1 yetişkin
Dingil ve kaplin taşıma kapasitesi: SCHLEGL 1400 kg kapasiteli (2 adet) torsiyon frenli dingiller
SCHLEGL 2700 kg kapasiteli çeki oku (V model)
Kriko orta borulu ön teker ~60 mm’lik
185 R14 C tip lastik – 5.00*14 66/112 5 bijon sac jant
Ruhsat özellikleri: O2 belgeli ve plakalı
Taşıyıcı sistem modüller: Endüstriyel boyalı, güçlendirilmiş şasi (şasiler kutu profil karkastan oluşmaktadır)
Çatı: CTP kompozit panel teknolojisi
Dış cephe: Kompozit sandviç panel (ısı yalıtımı için üretilmiş, ~60 mm’lik her iki yüzü boyalı galvaniz sac kaplı), JOTUN grenli hazır dekoratif kaplama
İç cephe: AGT Duvar Paneli, frezelenmiş üstün yoğunluklu MDF ile üretilen duvar kaplama modelleri ısı, nem ve ses yalıtımı özelliklerinin yanı sıra EO, EPD, FSC sertifikalarına sahiptir.AG Polimer paneller E0 düşük emisyon değerinde ve sıfır atık politikası ile üretilmektedir.
Zemin kaplama: 32. sınıf laminant parke, antibakteriyel kaplama, anti alerjik, %90 ahşap bazlı kompozitlerden oluşmaktadır.
Doğrama sistemi: PVC cephe sistemi/Isıcam O2 belgeli
Mutfak&banyo mobilya: Su ve neme dayanıklı Lam 1. sınıf vitrifiye ürünleri
Isıtma ve soğutma sistemi: 1 adet ani su ısıtıcı altyapı tesisatı
Havalandırma sistemi: Vasistas pencere
Elektrik sistemi: NYM kablo
20 amper ve 32 amperden oluşan 24’lü sigorta kutusu ve kaçak akım rölesi
2 yıl garantili