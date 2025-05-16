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Tatil planı yapanlar dikkat: Kapıda vize ücretleri arttı! İşte, yeni ücret

Tatil planı yapanlar dikkat: Kapıda vize ücretleri arttı! İşte, yeni ücret Geçtiğimiz yıl Türkiye ve Yunanistan arasında başlatılan kapıda vize uygulaması bu yılın yaz sonuna kadar uzatıldı. Uzatılma kararının ardından geçtiğimiz yıl 60 euro olan vize ücretlerine de zam yapıldı. İşte, yeni ücretler…