Tatil planı yapanlar dikkat: Kapıda vize ücretleri arttı! İşte, yeni ücret

Geçtiğimiz yıl yaz ayında başlatılan Türkiye ve Yunanistan arasındaki kapıda vize uygulaması hakkında uzatılma kararı alındı.
2025 yılının yaz sonuna kadar sürdürülecek olan uygulamada geçtiğimiz yıl 60 euro olan fiyatlar bu yıl yüzde 42 oranında artış gösterdi.
Türk vatandaşlarının belirli Yunan adalarına kolay erişimini sağlayan sistem, bu yıl 12 adayı kapsayacak şekilde genişletildi.
KAPSAM GENİŞLETİLDİ ÜCERTLER ARTIRILDI
Kapıda vize kapsamı geçen yılın aksine bu yıl 12 adaya çıkartılırken vize ücretleri ise 60 Euro’dan 85 Euro’ya (3.705 lira) yükseldi.
18 yaş altındaki çocuklardan ise 20 Euro ücret talep ediliyor. Vize başvurusu reddedilirse ücret iade edilmiyor.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), yaz sezonu için Yunan adalarına sefer tarifesi:
- Seferihisar – Samos: 40 Euro
- Kuşadası – Samos: 55 Euro
- Dikili – Midilli: 45 Euro