Tatilciler bayram edecek! ŞOK’a bu kez tekne geliyor: İşte fiyatı

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ŞOK market, 11-17 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloğunu duyurdu.

Bu hafta temizlik ürünlerinden kişisel bakım malzemelerine, küçük ev aletlerinden bahçe ekipmanlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi cazip fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Ev ve bahçe kategorisinde plastik koltuk, tabure, saksı çeşitleri, bahçe hortumu gibi yaz aylarında ihtiyaç duyulabilecek ürünler bulunuyor.

Teknoloji ve mutfak kategorisinde ise kahve makinesi, espresso makinesi ve saç kesme makinesi gibi cihazlar satışa çıkıyor.

En çok dikkat çeken ürün ise bu hafta satışa sunulacak kamaralı tekne oldu.

Yaz sezonuna hızlı bir giriş yapan ŞOK, bu hamlesiyle tatilcilerin ilgisini çekmeyi hedefliyor.

İşte ŞOK 11 Haziran indirimli ürünler: