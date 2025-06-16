Tatilciler dikkat! Valilik duyurdu: Denize girişler 2 gün yasaklandı

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Karadeniz’in serin sularında yaz mevsimini keyifle karşılamayı planlayanlar için Ordu Valiliği’nden önemli bir uyarı geldi.

16 ve 17 Haziran tarihlerinde, Ordu genelinde denize girmek yasaklandı. Nedeni ise basit ama son derece hayati: Yüksek dalga riski ve ölümcül rip (çeken) akıntıları.

Ordu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşullarının beraberinde getirdiği yüksek dalgalar ve rip akıntıları sebebiyle, Karadeniz kıyılarında ciddi tehlike oluştuğu vurgulandı.

Bu doğrultuda, vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla il genelinde denize girilmesinin iki gün boyunca tamamen yasaklandığı duyuruldu.

HAVA KOŞULLARI NORMALE DÖNENE KADAR DİKKATLİ OLUN

Meteoroloji verilerine göre Ordu’da dalga yüksekliği zaman zaman 2-3 metreyi bulabiliyor. Yağmurla birlikte görüş mesafesinin de düşmesi, kurtarma çalışmalarını güçleştiriyor.

Yetkililer, deniz normale dönene kadar gölet, dere ve barajlar gibi diğer su kaynaklarında da dikkatli olunmasını istiyor.

Yasağın uygulandığı sahillerde sahil güvenlik, jandarma ve zabıta ekipleri devriye atacak. Denize girenlere uyarılar yapılacak ve gerekirse cezai işlemler uygulanacak. Yetkililer, “Kendi hayatınızın yanı sıra başkalarının da canını tehlikeye atmayın” diyerek vatandaşları uyarıyor.