Tavuk şinitzelde skandal! Toplatılma kararı alındı, içinden çıkanlar şoke etti

Haber Merkezi

Almanya’nın önde gelen süpermarket zincirleri arasında yer alan Rewe, market raflarında yer alan dondurulmuş tavuk şinitzelin içinde yer alanlar ile şoke etti.

“ja! Hähnchen Mini Schnitzel” isimli ürünün içeriğinde tespit edilen plastik yabancı maddeler nedeniyle Rewe, ilgili ürünleri raflardan teker teker kaldırdı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada ise söz konusu ürünün satıştan çekilmesi ve tüketicilerin bu ürünü kullanmamaları gerektiğini belirtti.

HEMEN İADE EDİN!

“ja! Hähnchen Mini Schnitzel” isimli dondurulmuş tavuk şinitzelinde bulunan sert ve keskin plastik parçalar, sindirim sistemine ciddi zararlar verebileceği belirtilerek acilen toplatılması gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.

Ayrıca uzmanlar, yutulan bu tür yabancı cisimlerin yemek borusunu delerek hayati tehlike oluşturabilecek enfeksiyonlara yol açabileceğini vurguladı.

Rewe ürünü satın alan müşterileri için yaptığı açıklamada ise, ürünün geri çağrılmasının yalnızca bir önlem olduğunu belirterek, bu dondurulmuş tavuk şinitzelinin tüketime uygun olmadığını açıkladı.

Bu nedenle tüketicilere, ürünü mağazalara geri getirmeleri çağrısı yapıldı. İade işlemi için fiş ibrazı zorunlu olmadığı ve ödeme tutarının tam olarak geri yapılacağı belirtildi.