Tazesi vitamin deposu! İşte, Aralık ayında yenilmesi gereken balıklar…

Haber Merkezi

Sağlık açısından son derece faydalı olan balıkların, türlerine göre tüketilmesi gereken zamanlar farklılık gösterir.

Deniz suyunda yaşanan sıcaklık değişimleri balıkların tüketilmesi gereken zamanlarda belirleyici olan kriterler arasında yer alır.

Aralık ayına girilmesiyle birlikte deniz suyu sıcaklıklarının düşmesi, balıkların yağ oranını artırdığından balıklar, hem daha lezzetli hem de daha besleyici hale gelir.

Bu nedenle Aralık ayında tüketilebilecek mevsim balıkları bakın hangi türlermiş.

İŞTE ARALIK AYINDA TÜKETİLMESİ GEREKEN BALIKLAR

Hamsi

Lüfer

Çinekop

Mezgit

Palamut

Barbun ve Tekir

İstavrit

Levrek ve Çipura