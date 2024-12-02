Tazesi vitamin deposu! İşte, Aralık ayında yenilmesi gereken balıklar…

Haber Merkezi
Sağlık açısından son derece faydalı olan balıkların, türlerine göre tüketilmesi gereken zamanlar farklılık gösterir.
Deniz suyunda yaşanan sıcaklık değişimleri balıkların tüketilmesi gereken zamanlarda belirleyici olan kriterler arasında yer alır.
Aralık ayına girilmesiyle birlikte deniz suyu sıcaklıklarının düşmesi, balıkların yağ oranını artırdığından balıklar, hem daha lezzetli hem de daha besleyici hale gelir.
Bu nedenle Aralık ayında tüketilebilecek mevsim balıkları bakın hangi türlermiş.
İŞTE ARALIK AYINDA TÜKETİLMESİ GEREKEN BALIKLAR
Hamsi
Lüfer
Çinekop
Mezgit
Palamut
Barbun ve Tekir
İstavrit
Levrek ve Çipura
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