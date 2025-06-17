TBMM 2025 yaz yatili takvimi: TBMM ne zaman tatile girecek?

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28. Dönem 3. Yasama Yılı çalışmalarına yaz aylarında ara verecek.

Yasama çalışmalarının sona ermesiyle birlikte milletvekilleri yaklaşık 3 ay sürecek tatil dönemine başlayacak.

Meclis'in, Anayasa ve İçtüzük gereği her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Temmuz 2025 tarihinde yaz tatiline girmesi bekleniyor. Tatilin, olağan şartlarda 1 Ekim 2025’e kadar sürmesi öngörülüyor.

Ancak acil gelişmeler ya da olağanüstü durumlar söz konusu olursa, Meclis yeniden toplanabilecek. Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ya da beşte bir oranındaki milletvekilinin yazılı talebi ile TBMM tatil döneminde de olağanüstü toplantıya çağrılabiliyor.

Geçtiğimiz yıl, yoğun yasa trafiği nedeniyle Meclis tatili temmuz ayının son günlerine sarkmıştı. Bu yıl da benzer bir durum yaşanması halinde, tatil başlangıç tarihi ertelenebilir.

Meclis tatili süresince milletvekilleri seçim bölgelerinde çalışmalarına devam ederken, komisyon toplantıları ve saha faaliyetleri de sürdürülebilecek.