Haber Merkezi

Ekonomi gündemini yakından takip eden pek çok kişi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan ayında alınacak olan faiz kararına odaklandı.

TCMB'nin bu yıl 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklaması beklenirken faiz kararı toplantılarının ne zaman olacağı merak ediliyor.

Her ay açıklanan faiz kararlarıyla birlikte yatırımlarına yön veren yatırımcılar Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan nisan ayı faiz kararın ne zaman ve saat kaçta açıklanacağı konusundaki araştırmalarına hız kazandırmış durumda.

Merkez Bankası mart ayında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'ten 42,5'e düşürmesinin ardından nisan ayı kararı merakla bekleniyor. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı nisan ayı faiz kararı için takvim belli oldu.

Açıklanan takvime göre; Merkez Bankası nisan ayı faiz kararı 17 Nisan 2025 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.