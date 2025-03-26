Haber Merkezi

Ekonomi gündemini yakından takip eden pek çok kişi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 2025 yılında alınacak olan üçüncü faiz kararına odaklandı.

TCMB'nin bu yıl 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklaması beklenirken faiz kararı toplantılarının ne zaman olacağı merak ediliyor.

TCMB, Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 42,50'ye çekmesinin ardından faiz toplantısının ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı.

Peki, TCMB faiz toplantısı ne zaman yapılacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gelecek PPK toplantı tarihi 17 Nisan olarak duyuruldu.

Toplantı sonucunda kurul, faiz kararını aynı gün saat 14:00'de açıklayacak.