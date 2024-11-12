TC'ye göre KYK ödemeleri: 2024-25 KYK ne zaman, ayın kaçında yatacak?

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından lisans, ön lisans ve doktora öğrencilerine maddi destek sağlamak amacıyla burs ve kredi ödeniyor.
Yardım almaya hak kazanan öğrencilerin geçtiğimiz günlerde açıklanmasıyla ilk KYK bursu ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor.
KYK ödemeleri, vatandaşların TC kimlik numaralarına göre yapılıyor.
Peki, T.C. kimlik no son hanesine göre 2024-2025 ilk KYK burs ödemesi ne zaman yatacak? İşte, KYK ödeme takvimi...
TC'YE GÖRE KYK ÖDEMELERİ 2024-2025
T.C. kimlik numarasının sonu “0” ve “2” olan öğrenciler ödemelerini ilk gün alacak.
Son hanesi “4” ve “6” olanlar ikinci gün ödemelerini alırken, “8” ile biten öğrenciler üçüncü gün burs/kredi ödemelerine erişebilecek.