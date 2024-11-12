Haberler



Bilgi



TC'ye göre KYK ödemeleri: 2024-25 KYK ne zaman, ayın kaçında yatacak?

TC'ye göre KYK ödemeleri: 2024-25 KYK ne zaman, ayın kaçında yatacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu eğitim ödeneğinden faydalanacak olan öğrenciler, TC kimlik numarasına göre ödeme alacak. Bu kapsamda, "KYK ödemeleri tarihleri" açıklandı. İşte TC'ye göre ödeme takvimi...