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TEKNOFEST Adana ne zaman? TEKNOFEST Adana ziyaret saatleri belli oldu...

TEKNOFEST Adana ne zaman? TEKNOFEST Adana ziyaret saatleri belli oldu... 2024 yılında Adana'da düzenlenecek olan TEKNOFEST'in hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. İşte TEKNOFEST 2024'ün tarihi...