TEKNOFEST Adana ne zaman? TEKNOFEST Adana ziyaret saatleri belli oldu...

Hüseyin Topuz
Geçtiğimiz yıllarda İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilen TEKNOFEST bu yıl Adana'da düzenlenecek.
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST için geri sayım başladı.
Adana Şakirpaşa Havalimanında düzenlenecek olan TEKNOFEST Adana için ziyaretçi kayıtları başladı.
TEKNOFEST, teknolojiye ilgi duyan herkesi bu benzersiz deneyimi yaşamaya davet ediyor.
Peki, TEKNOFEST Adana hangi tarihte başlayacak? İşte merakla beklenen o tarih...
TEKNOFEST Adana ne zaman?
TEKNOFEST Adana, 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana Şakirpaşa Havalimanında düzenlenecek.
Festival, 2-6 Ekim tarihleri arasında her gün 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.