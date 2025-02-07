Teknoloji devi hatasını kabul etti! 35 milyon dolar ödeme yapılacak

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2016 yılında Apple tarafından piyasaya sürülen iPhone 7 ve 7 Plus modellerinde yaşanan kronik ses sorunu "Loop disease" olarak adlandırılan teknik arıza, kullanıcıların telefon görüşmelerinde sesin gitmemesi, hoparlörlerin çalışmaması gibi ciddi sorunlarla karşılaşmasına neden oluyordu.

Bu durum nedeniyle mağdur olan kullanıcıların şikayetleri üzerine açıklan davada teknoloji devi tazminat ödemeyi kabul etti.

Açılan toplu davalarda geri adım atarak toplamda 35 milyon dolarlık tazminatı kabul etmesiyle teknoloji sektöründe şaşkınlık yarattı.

ÖDEMELER YAPILMAYA BAŞLADI!

Apple'a karşı açılan davaNIN, kullanıcıların lehine sonuçlanmasıyla birlikte, mağdur olanlar kullanıcılara 200 ila 350 dolar arasında değişen tazminatlar ödenmeye başlandı.

Mahkeme sürecinde Apple, hatayı kabul etmediğini belirtse de, tüketici mağduriyetini gidermek adına ödeme yapmayı kabul etti.

Dava ABD’de açıldığı için tazminat hakkı yalnızca ABD'deki ve dava sürecine dahil olan iPhone 7 ve 7 Plus kullanıcılarına verilecek.