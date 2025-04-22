Teknoloji devi Türkiye’den çekiliyor! Akıllı telefon pazarı yatırımlarını sonlandırıyor

Haber Merkezi

Çin merkezli teknoloji devi Oppo çatısı altında yer alan Realme, adlığı karar ile şaşkına çevirdi.

Akıllı telefon sektöründe hatırı sayılır bir kullanıcıya sahip olan marka Türkiye pazarından çıkmaya hazırlandığını paylaştı.

İddia edilene göre şirket, robot süpürge ve farklı teknoloji ürünleri için kurulan departmanlardaki çalışanlarının iş akdini feshetti.

Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, akıllı telefon pazarında da Türkiye yatırımlarını sonlandırmaya hazırlanan Realme, Oppo'nun Türkiye yatırımcısı olan Mıstaçoğlu Holding ile herhangi bir anlaşma yapmadı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Söz konusu haberin teknoloji sektöründe yayılmasına karşın Realme tarafından resmi bir açıklama yapılmaması, söylentilerin doğru olduğuna yönelik bir izlenim oluşturdu.

Halihazırda söz konusu firmanın ürünlerini kullanan binlerce kişi, bundan sonraki süreçte kullandıkları realme cihazlar için destek alıp alamayacaklarını öğrenmek istiyor.