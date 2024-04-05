Telefonu masaya ters koyanlar yandı! Bakın ne oluyor... Birçoğumuz dış mekanda otururken telefonlarımızı masanın üzerine koyarız. Telefonunuzu ters koyanlardansanız, zararını öğrenince çok şaşıracaksınız.

ensonhaber.com

Hayatımızın büyük bir kısmını restoranlarda, kafelerde ve daha birçok alanda geçiriyoruz.

Bu durumlarda telefonlarımızı nereye koyduğumuza genellikle pek dikkat etmeyiz.

Birçoğumuz ise oturduğumuz yerde telefonu masanın üzerine bırakırız.

Telefon ekranınızı masanın üzerinde ters koymak, aslında hem olumlu hem de olumsuz yönleri içeriyor.

İşte zararları ve faydaları…

Telefonu ters koymanın artıları

Telefon ekranınızı ters koyarak, mesaj veya arama gibi bildirimlerin dikkatinizi dağıtmasını önleyebilirsiniz. Ekran kapalı olduğu için, bildirimler sizi rahatsız etmez ve odaklanmanızı bozmaz.

Ortam sensörü devreye girdiğinde, telefonunuzun şarjının daha uzun süre dayanmasını sağlar. Bu da pil ömrünüzü uzatarak telefonunuzun daha uzun süre kullanılabilir olmasını sağlar. Ayrıca kamera lensinin çizilmesini önleyebilirsiniz.

Ancak, telefon ekranınızı ters koymak, bazı dezavantajları da beraberinde getirebilir.

Telefonu ters koymanın eksileri

Özellikle ekran koruyucunuz yoksa, kameranız ve ekranınız zarar görebilir. Masanın yüzeyine değen kısım, özellikle kameralar için bir risk oluşturabilir ve ekranınızı korurken kameranıza zarar verebilir.

Telefonunuzu ters koymak, acil çağrı veya mesajları doğru zamanda görmeyi zorlaştırabilir.