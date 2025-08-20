Telefonun aşırı ısınması neden olur? Telefon çok ısınıyorsa ne yapılmalı? Akıllı telefon kullanıcılarının en çok şikayet ettiği sorunlardan biri de aşırı ısınma. Uzun süreli kullanım, oyun oynama ya da şarj sırasında ısınan telefonlar hem performansı düşürüyor hem de bataryaya zarar verebiliyor. Peki telefon neden ısınır, bu durumda ne yapılmalı? İşte merak edilenler...