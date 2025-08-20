Telefonun aşırı ısınması neden olur? Telefon çok ısınıyorsa ne yapılmalı?

Akıllı telefonlar günlük hayatın vazgeçilmez parçası haline gelirken, kullanıcıların sıkça karşılaştığı sorunlardan biri de telefonun aşırı ısınması oluyor.
Özellikle uzun süreli kullanımda, yüksek performans gerektiren uygulamalarda veya sıcak havalarda cihazların normalden fazla ısınması dikkat çekiyor.
Peki, telefon neden ısınır ve bu durumla karşılaşıldığında neler yapılmalı? İşte detaylar...
Telefonun aşırı ısınmasının başlıca sebepleri arasında yüksek işlemci kullanımı, uzun süreli oyun oynama, arka planda çalışan fazla sayıda uygulama, orijinal olmayan şarj cihazları ve güneş ışığına direkt maruz kalma bulunuyor.
Ayrıca bataryanın yıpranmış olması da ısınma sorununu artırabiliyor. Uzmanlar, telefon çok ısındığında cihazın performansını düşürerek kendini korumaya geçtiğini belirtiyor.
Böyle bir durumda telefonu dinlendirmek, şarjdayken kullanmamak, arka planda çalışan uygulamaları kapatmak ve mümkünse orijinal şarj ekipmanlarını tercih etmek gerekiyor.
Ayrıca kılıfı çıkarmak ve telefonu doğrudan güneş altında bırakmamak da ısınmayı önleyici yöntemler arasında yer alıyor.