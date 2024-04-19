Telefonunuzda bu uygulama varsa hemen silin! "Çocukların konumuna erişip..." Çocukları hedef alan yapay zeka uygulaması SimSimi, ailelerin dikkatli olması gereken bir konu. SimSimi hakkında bilmeniz gerekenler haberimizde...

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İnternette çocuklar için tehlike yaratan uygulamalar giderek artıyor.

Son zamanlarda sıkça duyulan uygulamanın ismi Simsimi.

SimSimi adlı yapay zeka robotu, pedofili iddialarıyla gündeme geldi.

Çoğunlukla çocuk yaş grubunun kullandığı bu uygulama, ailelerin bilinçli olmasını gerektiriyor.

Uygulama, çocuklara karşı taciz ve tehdit içeren mesajlar iletebiliyor.

Peki, SimSimi uygulaması nedir? SimSimi nasıl kullanılır? İşte bilmeniz gerekenler...

SimSimi nedir

SimSimi, 2002 yılında Güney Koreli bir şirket olan ISMaker tarafından geliştirilen bir yapay zeka sohbet robotudur. Bu program, kullanıcıların yazılı girdilerine otomatik olarak metin tabanlı yanıtlar vermek üzere tasarlanmıştır.

SimSimi, öğrenme algoritmaları kullanarak ve insanların eklediği cevaplardan öğrenerek sürekli olarak gelişir.

Kullanıcılar tarafından girilen cevaplar, robotun veritabanına eklenir ve bu sayede SimSimi, çeşitli konularda daha doğru ve insan benzeri cevaplar verebilir hale gelir.

SimSimi tehlikeli mi

SimSimi'nin potansiyel tehlikeleri, açık kaynak yapısından kaynaklanır. Kullanıcıların girdiği yanıtlarla sürekli olarak öğrenen bir yapay zeka uygulaması olması nedeniyle, aşağıdaki riskler ortaya çıkabilir:

Uygunsuz İçerik: Kullanıcılar tarafından girilen uygunsuz veya zararlı içerikler, SimSimi'nin diğer kullanıcılara verdiği yanıtlar arasında yer alabilir. Bu durum, özellikle çocuklar ve gençler için sakıncalı olabilir.

Kişisel Bilgilerin İfşaası: Kullanıcılar bilerek veya bilmeyerek kişisel bilgilerini SimSimi ile paylaşabilirler. SimSimi'nin bu bilgileri kaydetme veya kötüye kullanma potansiyeli vardır, bu da gizlilik endişelerine yol açar.

Zararlı Davranışların Teşviki: Yanlış veya zararlı bilgiler içeren yanıtlar, kullanıcıları yanıltabilir veya zararlı davranışlara teşvik edebilir.

Bağımlılık Yapıcı Etkiler: SimSimi gibi interaktif sohbet robotları, özellikle gençler arasında bağımlılık yapıcı etkiler yaratabilir.

SimSimi nasıl kullanılır

İOS ve Android telefonlara indirilebilen SimSimi uygulaması, sohbet ekranı ile başlar. Ekrandaki kısma metin yazarak uygulama kullanılır.