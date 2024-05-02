Telezzüz ne demek? Telezzüz kelime anlamı Günlük hayatta sıkça kullanılmayan bu nedenle anlamı pek bilinmeyen kelimelerden birisi "telezzüz" olabilir. Peki, telezzüz ne demek, anlamı nedir? İşte telezzüz kelime anlamı...

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Oldukça zengin bir dil olan Türkçe, diğer dil kökenlerinden de birçok kelime almıştır.

Kelime dağarcığı geniş olanların dahi bazen zorlandığı kelimeler mevcuttur.

Örneğin "telezzüz"...

Günlük hayatta pek karşımıza çıkmayan bu kelime, anlamı bakımından merak edilmektedir.

Peki, telezzüz ne demektir? Telezzüz kelime anlamı nedir? İşte manası...

Telezzüz ne demek

"Telezzüz" kelimesi, Arapça lḏḏ kökünden gelen talaḏḏuḏ تلذّذ z "lezzet alma, tadını çıkarma" sözcüğünden alıntıdır.

Türkçede kullanılan bir kelimedir ve "tadını çıkarma, lezzetini yaşama, keyif alma" gibi anlamlara gelir.

Bir yemeğin tadını çıkarmak, onun lezzetini tam olarak hissetmek anlamında kullanılabilir. Örneğin, bir yemeğin lezzetini tam olarak almak için yavaş yavaş yemek ve her lokmanın tadını çıkarmak telezzüz olarak adlandırılabilir.