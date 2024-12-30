Temizleme suyuna 1 kaşık ekleyin, hem evi hem enerjiyi temizleyin

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Ev temizliği, sadece fiziksel kirleri değil, aynı zamanda evdeki enerjiyi de düzenlemek için önemlidir.

Son zamanlarda, yerleri tuzla yıkamanın hem tozdan kurtulmanın hem de pozitif bir atmosfer yaratmanın mümkün olduğu iddia ediliyor.

Tuz, sadece zeminleri temizlemekle kalmayıp, aynı zamanda odadaki negatif enerjiyi temizlemeye de yardımcı oluyor.

Bu eski ritüel, evinize yeni bir enerji getirebilmek için de uygulanıyor. Peki, tuzla temizlik nasıl yapılıyor?

TEMİZLEME SUYUNA 1 KAŞIK EKLEYİN

Kovaya 10 litre su ekleyin ve içine 1 yemek kaşığı sofra tuzu dökün. Ardından pencereleri açarak bu enerji alışverişini başlatın.

Kötü enerjinin dışarı çıkmasını, iyi enerjinin ise içeri girmesini sağlayacak bu adım, evinize taze bir hava katacaktır.

Bezi bu tuzlu su karışımına batırarak sadece yerleri değil, evinizdeki diğer yüzeyleri de silebilirsiniz.

Raflar, masalar, kapı tokmakları ve aletler de bu enerji temizliğinden faydalanabilir. Bu yöntem hem temiz hem de enerjik bir ortam yaratmak yaratır.