Temizlik yaparken bu noktalara dikkat! Katiyen süpürülmemesi gerekiyormuş… Ev temizliği esnasında süpürge makinası yardımıyla birçok noktayı süpürerek evin daha temiz olmasını sağlarız. Ancak temizlik sırasında katiyen süpürülmemesi gereken noktalar olduğunu kimse bilmiyor. İşte, temizlik sırasında süpürülmemesi gereken o 5 nokta...

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Ev temizliği sırasında en sık kullanılan elektrikli süpürgeler temiz ve hijyenik bir ortam sağlamak için vazgeçilmez araçlardan bir tanesidir.

Temizlik yaparken ya da herhangi bir şey dökülür dökülmez ilk elimizi attığımız elektrikli süpürgeler bazı noktalarda kesinlikle kullanılmaması gerekli temizlik araçlarındandır.

Bazı nesneler ve malzemeler süpürülmeye uygun olmadığından hem elektrik süpürgesi için hem de kullanıcı için risk oluşturabilmektedir.

İşte, evinizde asla süpürmemeniz gereken 5 nokta…

Sıvılar ve ıslak kir

Elektrikli süpürgeler, kuru temizlik için tasarlanmıştır ve sıvılarla çalışacak şekilde donatılmamıştır. Islak döküntüleri veya nemli yüzeyleri süpürmeye çalışmak, vakum motoruna ve elektrikli bileşenlere zarar verebilir ve elektrik çarpması riski oluşturabilir.

Ayrıca, nem elektrikli süpürgenin içinde küf ve bakterilerin oluşmasına neden olarak süpürgenin etkinliğini azaltabilir ve sağlıksız bir ortam yaratabilir.

Küçük nesneler ve oyuncaklar

Elektrik süpürgesiyle madeni para, ataç, ve çocuk oyuncakları gibi küçük nesneler doğrudan süpürülmemelidir. Bu nesneler vakum hortumuna, nozüle veya fırçaya sıkışarak tıkanmaya ve iç bileşenlere potansiyel hasara neden olabilir.

Bunun önüne geçmek için, elektrik süpürgesi ile süpürmeden önce küçük nesnelerin elle toplanması veya küçük atıkları toplamak için tasarlanmış uygun ataşmanların kullanılması önerilir.

Yanıcı malzemeler

Kül, sigara izmaritleri veya yanıcı toz gibi yanıcı maddelerin süpürülmesi ciddi güvenlik riskleri oluşturabilir. Elektrikli süpürgenin yoğun emiş gücü ve oluşturduğu ısı, bu tür malzemelerin tutuşarak yangına yol açma riskini artırabilir.

Bu nedenle, bu tür malzemeleri uygun kaplar kullanarak veya önerilen imha yöntemlerine uyarak güvenli bir şekilde imha etmek son derece önemlidir.

İnşaat atığı

Elektrikli süpürgeler çivi, vida veya talaş gibi ağır inşaat atıklarını temizlemek için tasarlanmamıştır. Bu tür malzemeleri süpürmeye çalışmak, elektrikli süpürgenin iç bileşenlerine zarar verebilir ve süpürgenin etkinliğini ve ömrünü azaltabilir.

İnşaat kalıntılarını manuel olarak temizlemeniz veya inşaat alanlarında ağır temizlik işleri için tasarlanmış özel aletler kullanmanız önerilir.

Toz halindeki maddeler

Kabartma tozu, talk pudrası veya inşaat tozu gibi ince tozlar, filtreleri tıkayabilir ve elektrikli süpürgenin hava akışını engelleyebilir. Bu durum, makinenin çalışmasını zorlaştırabilir ve aşırı ısınmaya neden olabilir.

Ayrıca, bazı tozlar zararlı parçacıklar içerebilir ve havada uçuştuğunda elektrikli süpürgenin bunları havaya fırlatarak iç mekan hava kalitesini olumsuz etkileme riski taşır. Bu nedenle, tozları süpürmek yerine nemli bir bez veya özel bir temizleme aleti kullanmayı düşünmek daha iyidir.

Yukarıda belirtilen durumlarda elektrik süpürgenizi kullanmamanız sizin için ve süpürgeniz için oluşabilecek zararları tümüyle ortadan kaldıracak ve süpürgenizin ömrünü uzatacaktır.