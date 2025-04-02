Yağmur Uçar

Online alışveriş çılgınlığına yeni bir soluk getiren TEMU, rakipleri Aliexpress, Alibaba, Amazon gibi firmaları geride bıraktı.

Bin bir çeşit ürünün uygun fiyatlarla satıldığı e-ticaret platformu TEMU, milyonlarca tüketiciye ulaştı.

Saç tokasından mutfak eşyasına, ev aletlerinden pratik eşyalara kadar her bir kategoride hizmet veren TEMU, yurt dışından alışveriş imkanı sağlıyor.

Ticaret Bakanlığı ise bu gelişmeleri yakından takip ediyor.

Son olarak; Bakanlık, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak bir karar aldı. Bu karara göre Temu, Aliexpress ve benzeri sitelerin alışverişe kapatılacağı söylendi.

Kullanıcılar ise konuya dair araştırmalara başladı: Peki; TEMU kapandı mı? İşte detaylar...

TEMU KAPANDI MI SON DAKİKA 2025

Ticaret Bakanlığı, internet alışverişi için yeni yönetmelik hazırladı. Resmi Gazete’de 30 Ekim 2024’te yayımlanan yönetmeliğin 5 aylık geçiş süreci sona erdi.

İnternet alışverişlerinde yeni dönem 1 Nisan’da başladı.

Bu karara göre, ülkemizde temsilciliği bulunmayan e-ticaret platformları, ülkemizde faaliyet gösteremeyecek. Söz konusu e-ticaret siteleri ancak şartları karşıladıkları takdirde yeniden faaliyete geçebilecek.

Yurt dışından alışveriş, tamamen yasaklanmadı. Fakat yeni karara göre, bazı sitelerin ülkemizdeki faaliyetleri durdurulabilir.

Ülkemizde yeniden faaliyet göstermek isteyen ticaret sitelerinin ise yönetmeliklere uygun hareket etmesi ve Türkiye'de bir temsilcisi bulundurması gerekiyor.