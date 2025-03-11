Tencerenizi 1 kez ovalayın, yanık izi bırakmayın...

Yağmur Uçar

Tencere dibinde oluşan yanık izleri, genellikle yemeklerin uzun süre yüksek ısıda pişirilmesi sonucu meydana gelir. Ancak, endişelenmeyin!

Bu tür yanık izlerini temizlemek için pek bilinmeyen bir yöntem bulunuyor.

Ovalayınca hiç kullanılmamış gibi oluyor...

İşte o yöntem!

MUHTEŞEM İKİLİ

Tencerenizin dibine 1-2 yemek kaşığı limon tuzu serpin. Limon tuzu asidik özellikleriyle yanık izlerini çözmeye yardımcı olacaktır.

Limon tuzunun üzerine sıcak su ekleyin. Tencerenin dibinde birikmiş olan yanık izlerinin üzerine suyu dökün, böylece limon tuzu çözünmeye başlar.

Bir parça alüminyum folyoyu küçük bir top şeklinde buruşturun. Bu topu, tencerenin yanık izlerinin üzerine yerleştirip nazikçe ovalayın.

Alüminyum folyo, tencerenin yüzeyine zarar vermeden, yanık izlerini etkili bir şekilde kazıyacaktır.

Aynı zamanda, alüminyum folyo ve limon tuzu reaksiyona girerek daha güçlü bir temizleme etkisi yaratacaktır.