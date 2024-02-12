Tencereye 2 bardak ekleyin, mercimek çorbası süzüm süzüm süzülecek… Evinizde lezzetli bir mercimek çorbası yapmak istiyorsanız, lokantalarda tattığınız gibi bir lezzet elde etmek için bazı püf noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. İşte ev yapımı mercimek çorbasını lokantalardaki gibi lezzetli yapmanın sırları!

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Sofraların olmazsa olmazı mercimek çorbası, özellikle soğuk havalarda ayrı bir tat veriyor.

Akşam yemeklerinin yıldızı olan bu lezzetli çorba, bazen sabah kahvaltılarında da tercih edilerek güne dinç ve zinde bir başlangıç yapmayı sağlıyor.

Hem doyurucu hem de besleyici olan bu çorba, kahvaltı sofralarına da farklı bir lezzet sunuyor.

Mercimek çorbası, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlık için de bir şifa kaynağı olarak biliniyor.

Özellikle kış aylarında soğuk havalarda içilen bu çorba, vücudu dirençli tutarak hastalıklara karşı koruyucu bir etki sağlıyor.

İçerdiği vitaminler ve minerallerle vücudu güçlendirirken, bağışıklık sistemini de destekliyor.

İşte size lokanta usulü mercimek çorbası tarifi…

Bulyon yerine bunu kullanın!

Evde leziz bir mercimek çorbası yapmanın sırlarından biri, kullanılan suyun kalitesidir. Hazır bulyonların lezzetinden uzaklaşıp gerçek bir lezzet şöleni yaratmak için doğal et suyu, kemik suyu ya da tavuk suyu tercih etmek gerekiyor.

Malzemeler

· 1,5 su bardağı kırmızı mercimek

· 2 su bardağı et suyu veya tavuk suyu

· 1 adet kuru soğan

· 1 adet büyük boy havuç

· 2 adet patates

· 2 diş sarımsak

· Tuz, karabiber

· 4 su bardağı sıcak su

Yapılışı

Derin bir tencereye, önceden yıkanmış 1 buçuk su bardağı kırmızı mercimeği koyun. Diğer tarafta ise 1 adet büyük boy havuç, 2 adet patates ve 1 adet kuru soğanın kabuklarını soyun.

Sebzeleri büyük küpler halinde kesin ve tencereye ekleyin. Ardından, 2 su bardağı et suyu ve 4 su bardağı sıcak suyu dökün.

Tencereyi orta ateş üzerinde kaynatmaya bırakın. Sebzeler ve mercimek yumuşayana kadar pişirin.

Pişirdikten sonra kendi zevkinize göre tuz ve karabiber ekleyin ve biraz daha kaynatın.

Çorbayı blenderdan geçirerek pürüzsüz bir kıvam elde edin. Ardından, bir tavada tereyağını pulbiber ile kızdırın ve kaselerin üzerine gezdirerek çorbaya ekleyin. Böylece, tereyağının lezzeti çorbaya da geçecektir.

Hazırladığınız bu nefis mercimek çorbasını sıcak olarak servis edin ve yanında taze ekmek dilimleriyle servis yapın.