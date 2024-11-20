Tenis toplarının sarı renkte olmasının sebebi bakın neymiş...

Hüseyin Topuz

Başlangıçta siyah ve beyaz renklerde üretilen tenis topları, 1970'lerde televizyon yayınlarının yaygınlaşmasıyla birlikte sarı renge dönüştürülmüştür.

Bu renk değişikliği, topların daha iyi görünmesini sağlayarak oyunun izlenebilirliğini ve oynanabilirliğini büyük ölçüde artırmıştır.

Peki, neden özellikle sarı renk tercih edilmiştir? İşte bu sorunun yanıtı...

Tenis toplarının sarı olmasının ana nedeni, televizyon yayınlarında ve oyuncular tarafından kolayca görülebilmesi için tercih edilen renk olmasıdır.

İlk başlarda tenis topları beyaz veya siyah renkteydi. Ancak, 1970'lerde televizyon yayınlarının yaygınlaşmasıyla birlikte, topun izleyiciler tarafından daha iyi takip edilebilmesi amacıyla renk değişikliğine gidildi.

Yapılan araştırmalar sonucunda sarı rengin, özellikle de parlak sarı tonunun, hem oyuncular hem de izleyiciler için en iyi kontrastı sağladığı ve topların daha kolay görüldüğü tespit edildi.

Bu nedenle, günümüzde çoğunlukla sarı renkli tenis topları kullanılmaktadır.