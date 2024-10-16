Tenisçilerin bileklik takmalarının sebebi bakın neymiş...

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Futbol, basketbol ya da voleybolun yanı sıra teniste birçok kişi tarafından severek takip edilen spor dalları arasında yer alır.

Tenis maçları izlenildiğinde ise tenisçilerin kıyafetleri hakkında en merak edilen nokta her daim bileklik takmaları olmuştur.

Çoğu kişi tarafından yalnızca bir aksesuar olarak görülen bu bileklikler meğer hem oyuncu hem de tenis dünyasında önemi oldukça büyükmüş.

AKSESUAR OLAMANIN ÇOK ÖTESİNDE!

Oldukça tempolu bir spor olan teniste sporcularda haliyle sıklıkla terleme sorunu ile karşı kaşıya kaldıklarından bileklerinde bulanan bileklik bu noktada oldukça etkili oluyormuş.

Tenisçilerin özellikle de raket tutarken terleyen ellerinden akan terleri emen bu bileklikler ter nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmede ve raketi maç boyunca sıkı tutmada oldukça etkili oluyor.

Küçük gibi görünse de aslında terin, oyunu etkilemesini engellemek için her tenisçide gördüğümüz bu bileklikler maçın sonucu değiştirmede oldukça etkili olabiliyor.

Sadece ter konusunda da değil aynı zamanda tenisçiler, bileklerini korumak ve daha az zorlanması amacıyla da bileklik takıyor. Özellikle uzun setler oynanan maçlarda bileklere düşen yük, bilekliğin önemini daha da öne çıkarıyor.