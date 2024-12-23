Tereyağında pişirin, o hastalığı kökünden bitirin...

Yağmur Dinç

Öksürük, genellikle soğuk algınlığı, grip, alerjiler veya solunum yolu enfeksiyonlarından kaynaklanabilir.

Geleneksel yöntemler, öksürüğün rahatlatılmasına yardımcı olabilir ve bazen tıbbi tedaviye ek olarak kullanılabilir. Ancak, uzun süreli veya şiddetli öksürüklerde bir doktora başvurmak önemlidir.

Evde öksürüğü geçirmeye yardımcı olacak bir tarif arayanlar ise bu yöntemle kurtuluyor.

İşte tereyağında ayva tarifi...

TEREYAĞINDA AYVA TARİFİ

Ayva, boğazı yumuşatıcı özelliklere sahip olup, öksürüğü hafifletebilir. Tereyağı ise boğazdaki tahrişi yatıştırmaya yardımcı olabilir.

Ayvayı soyup dilimledikten sonra bir miktar tereyağı ile pişirip tüketebilirsiniz. Bu karışım, boğazı rahatlatabilir ve öksürüğü hafifletebilir.