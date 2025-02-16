Ters Koltukların Sırrı Çözüldü! İşte Nedeni...

Yağmur Uçar

Toplu taşımayı sık kullananlar, mutlaka "ters" olarak dizayn edilmiş koltuklara denk gelmişsinizdir.

Kimse ters yolculuk yapmaktan hoşlanmasa da bu tasarımdan vazgeçilmiyor.

Bu koltuklar estetik ve rahat olmasa da, bir amaca hizmet ediyor.

Peki; otobüslerde neden ters koltuklar var? İşte sebebi...

Tekerleklerin olduğu alana düz koltuk koymak gerçekten zor olurdu çünkü bu bölgede genellikle otobüsün şasi ve tekerlekler için yer ayrılır ve bu alanın altında fazla boşluk olmaz.

Tekerleklerin bulunduğu kısımlar, genellikle yolculuk esnasında ayakların rahatça yerleştirilebileceği bir alan sağlamaz.

Bu nedenle, otobüs tasarımcıları, tekerleklerin olduğu yere ters koltuklar yerleştirir. Bu şekilde, yolcuların oturdukları koltuklar bu alanı engellemez ve ayaklar için yeterli boşluk kalır.

Ayrıca; ters koltuklar, kaza anında yolcuların daha güvenli bir şekilde korunmasına yardımcı olabilir.

Yüksek hızda meydana gelen bir çarpma durumunda, yolcunun sırtı, oturdukları koltuğa dayandığı için daha az yaralanma riski vardır.