Tesadüf değilmiş! T.C kimlik numaralarının çift sayıyla bitmesinin nedeni bakın neymiş…

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Türkiye’de yaşayan milyonlarca kişinin taşıdığı kimlik numaraları sanılanın aksine 11 haneden oluşan basit bir rakamlar dizisi değilmiş.

Özellikle de son rakamının çift sayıyla bitmesi aslında kimlik numaralarının arkasında yatan matematik algoritmasıyla ilgiliymiş.

Çoğu kişinin tesadüf olarak nitelendirdiği bu son hanenin çift sayılarla bitiyor olması bakın nasıl bir matematiksel algoritmanın parçasıymış…

TESADÜF DEĞİL SAĞLAMAYMIŞ!

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 11 haneden oluşan kimlik numaraların son iki rakamı, diğer tüm rakamların bir nevi "sağlaması" görevi görür. Bu sağlama işlemi, karmaşık bir matematiksel algoritma ile gerçekleştirilir ve sonucun her zaman çift sayı çıkması sağlanır.

Çift sayı olmasının nedeni ise matematik algoritmasıyla doğrudan ilişkiliymiş. Algoritmanın yapısı gereği, sonucun her zaman çift sayı çıkması matematiksel olarak garanti altına alınmıştır. Bu sayede, kimlik numaralarının doğruluğu kolaylıkla kontrol edilebilir ve sistemde herhangi bir hata oluşması durumunda bu hata kolayca tespit edilebilmesi sağlanıyormuş.

Çoğu kişinin tesadüf olarak düşündüğü kimlik numaralarının son hanesinin çift sayı olması, sistemin güvenliğini artırmada oldukça etkiliymiş. Bu sayede, yanlışlıkla veya kasıtlı olarak yapılan hatalar kolayca fark edilebiliyormuş.

Söz konusu algoritma sayesinde, her bir kimlik numarası benzersiz oluyor ve başka bir kişiye ait olamaması sağlanıyormuş. Ayrıca bu sistem, büyük veri tabanlarında hızlı ve doğru arama yapmayı sağlar.