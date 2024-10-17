Tescilli meyvenin hasadı başladı! Tam bir gripsavar; kilosu 20 TL’den satılıyor

Haber Merkezi

Adana’nın Kozan ilçesinde, köklü geçmişe sahip Kuytucak Mahallesi’nde nar hasadı başladı.

İki yıl önce Kozan Ticaret Odası tarafından coğrafi işaretle tescillenen Kuytucak Nar’ı, ince kabuğu ve iri taneleriyle dikkat çekiyor.

Bu yıl nar hasadı, 15 gün sürecek.

KİLOSU 20 TL

71 yaşındaki üretici Ahmet Ağluç köydeki nar hasadının imece usulü yapıldığını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Bu yıl kurak geçti. Don olmayınca nar erken olgunlaştı toprak kabarmadı. Kuytucak Narı lezzeti ile bilinir ve çok talep görüyor. Hasadı çok zor ama bizler yapıyoruz. Bahçe de kilosu 20 TL’den alıcı buluyor. İşimiz zor ama hasadı yapıyoruz.”

NARIN FAYDALARI