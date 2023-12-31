TESELLİ ÖDEMESİ 2024: Teselli ikramiyesi nedir, ne kadar? 1 rakam kaçırdıysanız...
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31 Aralık gecesi düzenlenen Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi için nefesler tutuldu.

Bir umutla bilet satın alanlar, elindeki rakamların ekrana yansımasını bekliyor.

400 milyon liranın söz konusu olduğu çekilişte şansına inananlar, bazen umduklarını bulamıyor.

İkramiye çeyrek, yarım, tam bilet olarak bölünebilirken bazı rakamları bilenlere ise "teselli ikramiyesi" umut oluyor.

Peki, teselli ikramiyesi ne kadar? Teselli ikramiyesi kazanan numaralar hangileri? İşte detaylar...

Teselli ikramiyesi nedir

Büyük ikramiyeyi kazanan numaradan yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir bilet, teselli ikramiyesi alır. Hangi hanede olduğu önemli değildir.

Teselli ikramiyesi ücreti 2024

Büyük İkramiye'yi 1 rakamla kaçıranlar için verilecek olan Teselli İkramiyesi tutarı 400.000 TL’dir.

MPİ teselli ikramiyesi sorgulama