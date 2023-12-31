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TESELLİ ÖDEMESİ 2024: Teselli ikramiyesi nedir, ne kadar? 1 rakam kaçırdıysanız...

TESELLİ ÖDEMESİ 2024: Teselli ikramiyesi nedir, ne kadar? 1 rakam kaçırdıysanız... Yılbaşı biletinde büyük ikramiyeyi kıl payı ile kaçıranlar üzülmeyecek. Teselli ikramiyesi ile ödenecek olan tutar, vatandaşı sevindirecek. Peki, teselli ikramiyesi nedir ve nasıl alınır? İşte tutarı ve teselli rakamları...