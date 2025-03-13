Tesla’dan dev geri çağırma! Direksiyon arızası tespit edildi

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ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yürütülen soruşturma radarına bu kez Tesla takıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda elektrikli araç devi Tesla’da yaşanan sorunun kaza riski oluşturabileceğine dikkat çekildi.

Söz konusu arızanın özellikle düşük hızlarda direksiyon hakimiyetini zorlaştırarak kaza riskini artırabileceğini ortaya çıktı.

Araç sahipleri için acil geri çağırma başlatan şirket 376 bin aracının servis noktalarına getirilmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

DİREKSİYONDA KİTLENME SORUNU YAŞANIYOR

Tesla araç sahiplerinden gelen şikâyetlerin ardından NHTSA'nın başlattığı soruşturma, bir yılı aşkın süredir devam ediyordu. Kullanıcılar, direksiyonlarının aniden kilitlendiğini ya da döndürmek için çok daha fazla güç harcamak zorunda kaldıklarını belirtti.

Resmi kayıtlara göre, bu sorun nedeniyle en az 50 aracın çekici yardımıyla taşınmak zorunda kaldığı bildirildi.

Tesla tarafından NHTSA'ya sunulan belgede, 2023 model bazı Model 3 ve Model Y araçlarının motor devresinde voltaj aşırı yüklenmesi yaşayabileceği ve bunun da elektronik bileşenlerde zorlanmaya neden olabileceği belirtildi.

Şirket, arızanın genellikle araç hareket halindeyken değil, durağan konumdayken meydana geldiğini öne sürdü. Hidrolik direksiyon sisteminin devre dışı kalabileceğini belirten Tesla, sorunun bir sonraki çalıştırmada da devam edebileceğini ifade etti.

KÜRESEL GERİ ÇAĞIRMA BAŞLATILDI

Şirket söz konusu sorunun devam etmesinin ardından yaptığı açıklama, 2024 yılı itibarıyla konuyla ilgili 3.012 garanti talebi ve 570 saha raporu aldığını, ancak şu ana kadar herhangi bir kazanın rapor edilmediğini vurguladı.

Direksiyonda yaşanan bu sorunun geçtiğimiz ekim ayında bir kablosuz (OTA) güncelleme yayınlayan şirket, bu güncelleme ile sorunun çözülmeye çalışıldığını belirtti.

Ancak sürecin uzaması ve yabancı bir düzenleyici kuruluşun devreye girerek soruşturma başlatması üzerine Tesla, küresel çapta bir geri çağırma süreci başlatacağını duyurdu.