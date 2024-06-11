Teşrik tekbiri nedir, ne zaman ve nasıl getirilir? Teşrik tekbiri, İslam dini içerisindeki önemli bir ibadet olan namazın bir parçası olan tekbirlerden biridir. Kurban Bayramı'na sayılı gün kala, "teşrik tekbiri nedir ve nasıl getirilir" merak edilir. İşte teşrik tekbiri hakkında bilgiler...

ensonhaber.com

Müslümanlık için kıymet arz eden teşrik tekbiri, Kurban ibadeti ile birlikte gündeme geliyor.

Bu yıl Kurban Bayramı 16-19 Haziran arasında idrak ediliyor. Bu kapsamda teşrik tekbirini kaçırmak istemeyen Müminler, aramalarını yoğunlaştırıyor.

Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı'nın ilk üç günü boyunca farz namazların ardından okunan bir tekbirdir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aktardığı bilgiye göre 'teşrik' Arap dilinde 'etleri doğrayıp kurutmak' anlamına geliyor.

Vaktiyle bayramın birinci günü Mina'da kesilen kurbanların etleri, bayramın 2., 3. ve 4. günlerinde güneşte kurumaya bırakılırmış. Bu sebeple bu üç güne et kurutma günleri anlamında 'eyyam-ı teşrik - teşrik günleri' deniliyor.

'Tekbir' ise Allah'ı yüceltmek anlamına geliyor.

Kurban Bayramı'nın ilk üç günü olan Zilhicce'nin 10., 11. ve 12. günleri, Müslümanlar için özel öneme sahiptir. Bu günler, bayramın en yoğun ve coşkulu günleridir.

Peki, teşrik tekbiri nasıl getirilir? Teşrik tekbiri ne zaman başlar ve biter? İşte teşrik tekbiri hakkında merak edilenler...

Teşrik tekbiri ne zaman 2024?

Teşrik tekbiri, İslam takvimine göre Zilhicce ayının ilk üç günü boyunca, yani Kurban Bayramı'nın ilk üç günü boyunca okunur. Bu günler, Zilhicce'nin 10., 11. ve 12. günleridir.

Dolayısıyla teşrik tekbiri, Kurban Bayramı'nın Zilhicce'nin 10. gününden başlayarak 12. günü akşam vaktine kadar devam eder.

Teşrik tekbiri nasıl getirilir?

Teşrik tekbirleri, sabah ve ikindi farz namazlarının ardından 23 defa okunur.

Teşrik tekbiri getirmek için illa kurban kesmek gerekmez. Kurban kesmeyenler de tekbir getirmekle yükümlüdür.

Teşrik tekbiri okunuşu

"Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Vallahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahi'l-hamd."